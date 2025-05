Domingo será de tempo quente e seco em Aquidauana

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro

Aquidauana deve enfrentar um domingo de tempo firme, com sol entre nuvens, temperaturas elevadas e sem previsão de chuva. Segundo dados meteorológicos, os termômetros devem variar entre 18 e 32 graus, com destaque para a baixa umidade do ar, que pode ficar entre 20% e 40%.

As condições são resultado da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica sobre o estado de Mato Grosso do Sul, responsável por manter o tempo seco e impedir a formação de nuvens carregadas. A população pode esperar uma alta amplitude térmica, com manhãs amenas e tardes mais quentes.

Os ventos predominam do quadrante leste, com velocidades entre 30 e 50 quilômetros por hora, podendo ocorrer rajadas mais intensas em alguns momentos do dia.

Apesar do tempo estável no fim de semana, há previsão de mudanças a partir da próxima terça-feira, dia 27 de maio. A aproximação de uma frente fria deve provocar chuvas intensas em várias regiões do estado, com acumulados que podem superar 40 milímetros em 24 horas. Também há possibilidade de tempestades acompanhadas de raios e ventos fortes.

Após a passagem da frente fria, está previsto o avanço de uma massa de ar frio, que provocará queda acentuada nas temperaturas. Entre os dias 29 de maio e 5 de junho, os termômetros podem registrar mínimas entre 5 e 9 graus, principalmente na metade sul do estado. Em pontos isolados, as temperaturas podem cair abaixo dos 5 graus, com risco de geadas de intensidade fraca a moderada.

