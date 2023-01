Dona da casa incendiada estava no trabalho e vizinha acionou Bombeiros

Sofá destruído pelo fogo / (Foto: Ronald Regis/O Pantaneiro)

As causas do incêndio que atingiu a casa de uma moradora do bairro Alto, em Aquidauana, estão sendo apurado pela perícia. A dona da casa trabalhava no momento do incidente e vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros.

Conforme a locatária do imóvel, que é alugado, a mulher não estava no momento em que o incêndio começou. Ela tem uma chave do portão, mas outro morador pulou o muro para ajudar e desligou o padrão.

Os militares arrombaram a porta para acessar os cômodos. Foram mobilizadas viaturas de resgate, salvamento e combate a incêndio até o local, e seis militares. Ao chegar no local, a guarnição constatou o fogo já estava controlado, sendo necessário apenas a realização de rescaldo, onde foram utilizados aproximadamente 200 litros de água.

A casa possui quatro cômodos, sendo sala, cozinha, banheiro e quarto. As chamas se concentraram na sala, tendo o sofá, mesa de passar, forro de madeira, cadeiras de praia, cadeira de fio danificados, os demais cômodos não tiveram móveis queimados.

A casa está interditada.