17 de Fevereiro de 2026 • 14:27

Carnaval 2026

Drones e helicópteros reforçam fiscalização da Agems na Operação Carnaval Seguro

As equipes estão estruturadas com fiscalização integrada e o uso de ferramentas tecnológicas que permitem análises mais precisas, atuação preventiva e tomadas de decisão em tempo real

Da redação

Publicado em 17/02/2026 às 10:47

Ao longo de todo o período carnavalesco, policiais da Assessoria Militar da Agems atuarão em conjunto com agentes da Câmara Técnica de Fiscalização / Divulgação/Governo de MS

Desde as primeiras horas de sexta-feira (13), quando muitos foliões já começavam a se deslocar para cidades com tradicionais festejos de Carnaval e outros colocaram o pé na estrada para aproveitar o feriado prolongado, a Agência Estadual de Regulação (Agems) iniciou a Operação Carnaval Seguro, intensificando a fiscalização no transporte rodoviário de passageiros em Mato Grosso do Sul.

A ação marca a consolidação de um modelo de fiscalização baseado em inteligência de dados, uso de tecnologia de ponta e articulação com outras instituições de segurança, estaduais e federais. A parceria fortalece a estrutura de equipamentos, o compartilhamento de sistemas de informação e de monitoramento, além da presença conjunta nas estradas.

A abertura dos trabalhos, realizada em trecho da rodovia BR-262 no anel viário de Campo Grande, contou com o apoio de helicóptero da Polícia Militar, a consolidação do uso de drones e sistemas de comunicação integrados nas viaturas, que se tornaram equipamentos indispensáveis para a fiscalização. A operação também utilizou novos tablets entregues aos fiscais nesta semana, fruto de uma parceria estratégica com a Receita Federal, permitindo consultas em tempo real e maior agilidade nas abordagens.

"Essa é uma época de muito movimento de viajantes, então, reforçamos nossa fiscalização. O cidadão sabe que pode contar com a Agems para garantir que os transportadores cumpram todas as normas de segurança e qualidade, e para tirar de circulação quem insiste em oferecer transporte clandestino", afirmou o diretor-presidente da Agência, Carlos Alberto de Assis.

A operação abrange oito rotas estratégicas, além da presença ativa nos principais terminais rodoviários do estado. As equipes estão estruturadas com fiscalização integrada e o uso de ferramentas tecnológicas que permitem análises mais precisas, atuação preventiva e tomadas de decisão em tempo real.

A coordenadora de fiscalização, Aline Melo, destacou a ampliação do monitoramento inteligente. "Nós ampliamos a fiscalização inteligente, o monitoramento estratégico e a integração com as policias Federal, Civil, Rodoviária Federal e Militar Rodoviária e ANTT, dentro de uma lógica de cooperação permanente entre os órgãos. E para que isso seja eficiente, contamos também com o próprio usuário, que deve ficar atento em não utilizar transporte clandestino, porque isso é um risco à segurança e até à vida", reforçou.

Ao longo de todo o período carnavalesco, policiais da Assessoria Militar da Agems atuarão em conjunto com agentes da Câmara Técnica de Fiscalização. "A presença da nossa unidade fortalece a segurança tanto da equipe quanto do cidadão que viaja", explicou o chefe da Assessoria, coronel Waldir Acosta. "Como policiais militares, ao fazer uma abordagem, a verificação é ampla, e assim conseguimos coibir qualquer infração ou ação criminosa além daquelas identificadas nas regras da regulação do transporte de passageiros."

O trabalho alinhado a um conjunto de parcerias institucionais que vêm sendo consolidadas pela Agência amplia o alcance e a efetividade das ações, garantindo mais segurança aos milhares de viajantes que utilizam o transporte rodoviário durante o feriado de Carnaval em Mato Grosso do Sul.

