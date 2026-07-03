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Prêmio de quase R$ 1 mil

Duas apostas de Aquidauana e uma de Anastácio acertam quadra na Mega-Sena

Sorteio foi realizado na noite desta quinta-feira; faixa principal voltou a acumular

O Pantaneiro

Publicado em 03/07/2026 às 09:27

Atualizado em 03/07/2026 às 16:14

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Apostas feitas em Aquidauana e Anastácio foram no sistema simples, ou seja, com a marcação de seis números no bilhete / Reprodução/ND Mais

Duas apostas de Aquidauana e uma de Anastácio estão entre os 2.517 bilhetes que tiveram quatro números marcados corretamente no concurso 3026 da Mega-Sena, realizado na noite desta quinta-feira (02), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

As seis dezenas sorteadas foram as seguintes: 14 - 19 - 42 - 45 - 48 - 54. Segundo a Caixa Econômica Federal, a faixa principal acumulou.

No entanto, 40 apostas passaram perto e acertaram a quina. Cada uma terá direito a receber R$ 37.029,54. Já a quadra renderá o prêmio de R$ 970,00 para cada uma das 2.517 apostas vencedoras.

Em Aquidauana, os dois bilhetes contemplados na faixa de quatro números foram registrados na Loteria Atlântico. Já em Anastácio, o ganhador optou por jogar através do sistema da Caixa na internet. Os três casos foram de apostas simples, ou seja, quando a pessoa marca apenas seis números no bilhete.

Para o concurso 3027 da Mega-Sena, marcado para sábado (04), a Caixa estima um prêmio acumulado de R$ 33 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas.

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