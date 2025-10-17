Duas idosas sofrem quedas acidentais e são socorridas em Corumbá

Ocorrências foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros / Corpo de Bombeiros, Divulgação

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 16h, em uma residência na Alameda Paiaguás, bairro Dom Bosco. A idosa, de 79 anos, caiu ao descer uma escada, apresentando fortes dores na perna esquerda, com suspeita de fratura no fêmur. Após os primeiros socorros no local, ela foi imobilizada e transportada pela equipe de resgate para atendimento médico especializado.

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na tarde de quinta-feira (16), duas ocorrências distintas de queda acidental da própria altura, ambas envolvendo idosas que sofreram lesões e fraturas. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Pronto-Socorro de Corumbá.

A segunda chamada ocorreu cerca de duas horas depois, às 18h, em um clube recreativo na Rua Silva Jardim, bairro Universitário. Durante atividade física, uma idosa de 76 anos sofreu uma fratura exposta no punho direito. Mesmo consciente e deambulando, ela recebeu atendimento imediato da guarnição, que realizou a contenção do sangramento e a imobilização do membro afetado antes do transporte ao pronto-socorro.

