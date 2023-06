É a hora! Todo mundo chegando para o 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana 

Shows espetaculares com a Banda Raimundos, Chicão Castro, Mané Coxinha e os Cabeça oca, banda 262, Nomad, Marasmo e muito mais, para fazer a diversão ser top. Além dos artistas, terá tatuagem, praça de alimentação, banheiro, segurança, tudo para garantir uma diversão tranquila para toda a família. E tem mais maravilha nessa exposição. Carros antigos, que são verdadeiras relíquias de colecionadores amantes do automobilismo e aquela emoção com as manobras radicais do Jacaré du Brejo em suas motocicletas. Então seja mais um a chegar na Avenida Pantaneta, bairro Alto, Aquidauana. A entrada é franca e a diversão é garantida.