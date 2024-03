É fake: Embratur não está com edital de concurso público aberto

Links são falsos / Divulgação

A Embratur(Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo) informa, na sexta-feira, 1, que não está com inscrições abertas para concurso público, conforme vem sendo anunciado por alguns sites na internet.

Além do alerta sobre as informações falsas que citam número de vagas, salários, apostilas para estudo, formulários de inscrição e até resultados, a Agência não recomenda que os internautas divulguem os referidos sites ou cliquem em endereços por eles sugeridos, a fim de evitar possíveis transtornos com links maliciosos ou roubo de dados, por exemplo.

Uma eventual abertura de edital para provimento de vagas pela Embratur, no futuro, será anunciada oficialmente nos canais de comunicação da Agência – portal www.embratur.com.br e redes sociais.