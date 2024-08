É falso o 'Formulário de Bolsa Rural' que circula solicitando dados

Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social desmente formulário / Divulgação

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) alerta que é falsa a mensagem sobre um suposto "Formulário para o Bolsa Rural". A pasta tomou conhecimento que circula, em meio impresso, o suposto formulário, com campos para preenchimento de dados pessoais e com o Brasão da República e a marca do Governo Federal.

Visando alertar a população para possíveis fraudes e mensagens falsas, o MDS informa que o suposto benefício não existe na relação de programas do Governo Federal, ações, projetos ou atividades implementadas.

Reiterando o compromisso em trabalhar para o desenvolvimento social, promovendo a justiça e a equidade, o MDS solicita à população que se una aos esforços do Governo Federal na luta contra fraudes e a disseminação de fake news, contribuindo para uma sociedade mais informada e consciente.

O MDS informa ainda que está tomando as providências cabíveis em lei para denunciar todos os envolvidos neste ato irresponsável e solicitou a apuração dos fatos pelos órgãos responsáveis.

*Com informações da assessoria de Comunicação