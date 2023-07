É Hoje: Caravana participativa para a construção coletiva do Plano Juventude Negra Viva

Os encontros da caravana participativa para a construção coletiva do PJNV (Plano Juventude Negra Viva), com o objetivo de formular as políticas públicas de enfrentamento à violência contra a população jovem e negra, são realizados nesta segunda e terça-feira, em Campo Grande.

A iniciativa é coordenada pelo Ministério da Igualdade Racial e pela Secretaria Nacional da Juventude e prevê encontros em todas as capitais do Brasil. Durante os encontros, os movimentos sociais e de juventude poderão aportar suas contribuições para a elaboração do PJNV, que deverá ser lançado em novembro deste ano. Um dos principais focos do plano é a redução da letalidade entre jovens negros de todo o Brasil.

Estão presentes na etapa Mato Grosso do Sul, o secretário nacional de Juventude da Secretaria Geral da Presidência da República, Ronald Sorriso dos Santos; o coordenador de Monitoramento e Projeto do Ministério da Igualdade Racial, Adriano Fiúza; a assessora do gabinete do Ministério das Mulheres, Maria Luiza Rodrigues de Aquino; a secretária-adjunta de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania do Estado de Mato Grosso do Sul, Viviane Luiza; a subsecretária de Estado de Políticas Públicas para Igualdade Racial do Estado de Mato Grosso do Sul, Vânia Lúcia Baptista Duarte; o subsecretário de Estado de Políticas Públicas para Juventude do Estado de Mato Grosso do Sul, Juan De Paula Nazareth; e a coordenadora de Políticas de Promoção para a Igualdade Racial de Campo Grande, Rosana Anunciação Franco, além de outras autoridades e representantes de instituições ligadas a pauta da igualdade racial e juventude.

“A Caravana da Juventude Negra Viva é um espaço coletivo para a construção do Plano Nacional da Juventude Negra. É importante estar em Mato Grosso do Sul para fazermos essa construção coletiva. É o Governo do Estado participando ativamente para o fomento e articulação das políticas públicas, envolvendo todas as pessoas. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2021, pessoas negras representaram 77,6% das vítimas de homicídio doloso. Então é um momento de pautar a vida da juventude negra, a questão do emprego, da saúde, dos direitos a essa população”, explica a subsecretária de Estado de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial, Vânia Lúcia Baptista Duarte.

Como participar?

A Caravana Participativa para Construção do Plano Juventude Negra Viva será realizada nos dias 24 e 25 de julho, no auditório do Eco Hotel do Lago, em Campo Grande.

Para fazer a inscrição acesse é preciso acessar o endereço https://acesse.one/MyJkX.

Além do encontro presencial, a população também poderá enviar suas contribuições pela internet, por meio do Fala.BR. “Sabemos que existem muito mais demandas além das pessoas que vivem nas capitais dos estados, por isso vamos abrir esse canal de comunicação digital, para que as pessoas possam contribuir de onde estiverem”, explica o diretor de Políticas de Combate e Superação do Racismo, Yuri Silva.

Serviço - Caravana Participativa para Construção do Plano Juventude Negra Viva

Data: 24 e 25 de julho de 2023

Horário: 08h30 às 18h

Local: Auditório Eco Hotel do Lago (R. Bom Retiro, 1098, Campo Grande/MS)