08 de Janeiro de 2026 • 22:17

Saúde

Ebserh abre concurso em MS e oferece salários de até R$ 23 mil

Os candidatos aprovados serão regidos pela CLT e atuarão na rede de hospitais universitários geridos pela instituição

Da redação

Publicado em 08/01/2026 às 21:44

O concurso tem a validade de um ano / Divulgação/Agência Brasil

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) publicou nesta segunda-feira (5) o edital do Concurso Público Nacional 01/2026, com 152 vagas imediatas para médicos de diversas especialidades, além da formação de cadastro de reserva (CR). As oportunidades estão distribuídas por hospitais universitários de todo o país, com destaque para duas unidades no estado de Mato Grosso do Sul: uma em Dourados e outra em Campo Grande.

Os candidatos aprovados serão regidos pela CLT e atuarão na rede de hospitais universitários geridos pela Ebserh. O certame, organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), terá validade de um ano, prorrogável por igual período.

Vagas em Mato Grosso do Sul

No estado, as vagas estão distribuídas entre os seguintes hospitais:

Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD) – Dourados
Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (HUMAP-UFMS) – Campo Grande

De acordo com o Anexo II do edital, a maioria das vagas para as especialidades nos hospitais de MS é para formação de Cadastro de Reserva (CR), indicando que não há um número fixo de vagas imediatas para todas as áreas, mas os aprovados farão parte de uma lista para futuras contratações conforme a necessidade das unidades. Candidatos interessados em atuar no estado devem ficar atentos, pois a lotação poderá ocorrer em qualquer unidade da Macrorregião 4, que além de MS inclui unidades no Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Tocantins.

Como são as provas

O concurso terá duas etapas:
1. Prova Objetiva (Eliminatória e Classificatória): Com questões de conhecimentos básicos (Língua Portuguesa, Legislação Ebserh e Políticas Públicas de Saúde e Educação) e conhecimentos específicos. A prova será aplicada no dia 29 de março de 2026, das 14h às 18h.
2. Prova de Títulos (Classificatória): Análise de documentos para pontuação adicional, considerando títulos como Doutorado, Mestrado, Residência, Especialização e Produção Científica.

Salários e Carga Horária

Conforme o Anexo III, os cargos de médico oferecem carga horária semanal de 24 ou 40 horas. Os vencimentos básicos variam conforme a jornada e a especialidade, podendo ultrapassar R$ 23.000,00 para algumas especialidades com plantões, além de benefícios como auxílio-alimentação e auxílio-creche.

Inscrições e Taxa

As inscrições ficarão abertas das 10h do dia 5 de janeiro até as 23h59 do dia 30 de janeiro de 2026, exclusivamente pelo site da FGV: https://conhecimento.fgv.br/concursos/ebserh26.
A taxa de inscrição é de R$ 180,00. É possível solicitar isenção no período de 5 a 7 de janeiro, atendendo aos critérios de inscrição no CadÚnico ou condição de doador de medula óssea.

Reserva de Vagas

O edital estabelece reserva de vagas para:
Pessoas com Deficiência (PcD): 10% das vagas.
Pessoas Pretas e Pardas (PPP): 25% das vagas.
Pessoas Indígenas (PI): 3% das vagas.
Pessoas Quilombolas (PQ): 2% das vagas.

Os candidatos que se enquadrarem nestes grupos deverão passar por procedimentos específicos de comprovação.

Serviço – O edital completo, com todos os anexos, cronograma detalhado, quadro de vagas por hospital e especialidade, conteúdo programático e requisitos salariais, está disponível no site da FGV. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo Serviço de Atendimento ao Candidato, no telefone 0800-2834628 ou e-mail concursoebserh26@fgv.br.

ÚLTIMAS

Trânsito

Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido no centro de Corumbá

A ocorrência foi atendida pela Central de Operações do 3º Grupamento de Bombeiros Militar

Polícia

Homem é preso por roubo de gado na rodovia MS-338

Ocorrência foi registrada na quarta-feira (7)

