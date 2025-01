Eclipse lunar e chuva de meteoros: Confira os fenômenos astronômicos de 2025

Em março tem eclipse da Lua / Divulgação

O ano de 2025 promete ser fascinante para os apaixonados por astronomia. Segundo o Observatório Nacional, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, fenômenos como superluas, eclipses lunares e chuvas de meteoros poderão ser vistos sem a necessidade de qualquer equipamento.

“Um dos principais será o eclipse total da lua, que vai acontecer na noite de 13 para 14 de março e que vai ser visível no Brasil totalmente, desde a sua fase penumbral, depois a parcial e depois a total, em todas as regiões do país”, destacou a astrônoma do Observatório Nacional, Josina Nascimento.

Ainda no início do ano, algumas conjunções, um fenômeno astronômico que ocorre quando dois ou mais corpos celestes, como planetas, estrelas ou a Lua, parecem estar próximos no céu, também poderão ser vistas. “Todos os planetas, que são visíveis a olho nu, poderão ser observados, no caso Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, sendo que no final de fevereiro e início de março, nós vamos estar com todos eles no céu ao mesmo tempo”, detalhou a astrônoma.

Conjunções Planetárias

Mercúrio é difícil de ser visto por estar no céu sempre próximo do Sol, mas há ocasiões que ele fica um pouco mais distante do Sol no céu. No final de fevereiro e início de março, final de junho e início de julho, final de outubro e início de novembro será visível depois que o Sol se pôr. Será visível antes do sol nascer no final de abril e meados de agosto. Mas, é preciso ter visão próxima do horizonte.

Vênus estrela vespertina até março e de abril a outubro estrela matutina. Marte está agora nascendo no início da noite e está sendo visível durante toda a noite. Depois ele vai nascer cada vez mais cedo e vai se pôr cada vez mais cedo ficando menos tempo no céu. Mas até outubro veremos Marte. Júpiter será visível até o final de maio. Logo no início da noite ele já aparece alto e vai se pôr cada vez mais cedo. E, finalmente, Saturno, que está visível a oeste logo após o pôr do Sol e está se pondo cada dia mais cedo. Só será visível até o início de março.

Superlua

No dia 5 de novembro, está prevista a Lua de Perigeu, popularmente conhecida como Superlua, que será a lua cheia mais próxima da Terra em 2025. Nesse dia, o corpo celeste estará a uma distância de aproximadamente 356.980 km do nosso planeta. Este fenômeno ocorre quando a Lua atinge seu ponto mais próximo da órbita elíptica em relação à Terra, proporcionando uma visualização mais impressionante e uma maior influência gravitacional.

Chuva de meteoros

As chuvas de meteoros, fenômeno que ocorre quando a Terra passa por uma região com muitos meteoroides, ou seja, restos de asteroides e cometas, também terão presença marcante ao longo do ano. 2025 terminará com as Geminídeas, com 120 meteoros por hora em dezembro.

*Com informações do Observatório Nacional