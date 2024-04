Edital - comunicado de abandono de emprego

A CFM - Agropecuária, localizada em Dois Irmãos do Buriti, comunica ao trabalhador Denilson Jara da Rosa que compareça ao local de trabalho em 24 horas, a partir do conhecimento de edital publicado pela empresa, sob pena de extinção do contrato de trabalho. Informa a empresa que o trabalhador foi contratado em 26 de outubro de 2023, mas não comparece ao local de trabalho desde 7 de março de 2024. Caso não compareça no prazo estabelecido, além da extinção do contrato de trabalho, está sujeito ao enquadramento em abandono de emprego, de acordo com a legislação trabalhista, a CLT (Consolidações das Leis do Trabalho).