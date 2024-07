Egressos do Programa de Estágio do Governo de MS deixam legado na gestão pública

Vinte acadêmicos concluíram recentemente um ciclo de 24 meses de estágio na gestão pública de Mato Grosso do Sul, deixando um legado significativo em termos de aprendizado, troca de conhecimento e desenvolvimento pessoal. Esses egressos que entraram no Programa de Estágio do Governo de MS em julho de 2022 passaram por experiências valiosas que contribuíram para sua formação profissional, o que os tornaram mais preparados para seguir suas futuras carreiras.

Tainá Malvazzo Mendes, 27 anos, é uma das egressas do programa, acadêmica do 7º semestre do curso de Educação Física Licenciatura na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), concluiu o ciclo de estágio na SES (Secretaria de Estado de Saúde), onde atuava na Gerência de Atenção à Saúde das Pessoas com Sobrepeso e Obesidade. Ela considera que o encerramento desse ciclo é um grande início de um caminho profissional promissor com tudo que aprendeu e vivenciou ao longo desses dois anos.

“O tempo em que estive na SES/MS, foi sem dúvidas o melhor da minha vida acadêmica e profissional. A integração que a capacitação do Programa de Estágio me proporcionou, juntamente a teoria acadêmica, foram essenciais para que eu conseguisse atender as demandas administrativas e criativas que a gerência necessitava. Com a orientação e autonomia que me foram proporcionadas, tive a oportunidade de trabalhar habilidades importantes como, a reorganização do fluxograma assistencial de cuidado de sobrepeso e obesidade, publicação de informações relacionadas ao tema no site de nutrição da SES, além da troca de grande afetividade e respeito no ambiente de trabalho, o que foi essencial para o meu desenvolvimento pessoal”, contou Tainá.

O Programa de Estágio do Governo de Mato Grosso do Sul tem sido bem avaliado, refletindo a qualidade e o comprometimento em capacitar estagiários e prepará-los para o mercado de trabalho. Para o Anderson Holsbach, gerente de Atenção à Saúde das Pessoas com Sobrepeso e Obesidade na SES, como supervisor do estágio da Tainá, avalia que o programa é uma oportunidade importante para o estudante que realmente quer explorar as áreas de atuação da profissão que escolheu.

“Acredito que o Programa de Estágio é primordial, todos saem ganhando, a gestão pública, o aluno e a sociedade. Investir no preparo do acadêmico enquanto está conosco, proporciona um ganho imediato no avanço do processo de trabalho, pode ser que esse aluno volte a trabalhar na equipe futuramente, o que pra gente é benéfico por ele já estar capacitado. Além disso, abre as possibilidades na formação acadêmica para a atuação na gestão, que é incipiente na graduação e a sociedade recebe um profissional formado, com uma visão ampliada do serviço público”, comentou Anderson.

Sobre o desempenho da Tainá, ele destacou ainda que o relacionamento interpessoal foi muito fluido.

“Ela sempre esteve muito aberta para aprender e atender as necessidades do serviço, com muito empenho. Interessante que ela já aplicava conhecimentos prévios da graduação no processo de trabalho de nossa coordenadoria. Por isso a gente ficou muito à vontade para atribuir a ela tarefas técnicas, não somente administrativas. O período com ela foi de suma importância para que o trabalho da gerência fluísse e conseguíssemos fazer um bom volume de entregas e com qualidade”, referenciou.

O Governo do Estado colabora no encaminhamento dos egressos do Programa de Estágio ao mercado de trabalho, por meio do “Conectando Talentos”, uma cooperação entre a Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov) e a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) que visa um atendimento personalizado na busca de ocupação.

Um dos objetivos do programa é que 50% desses profissionais sejam empregados após o estágio. Ao concluir o curso de formação e o estágio, os egressos podem realizar o cadastro no Portal Mais Emprego para concorrer a oportunidades de trabalho.

Programa de Estágio

O 'Programa de Estágio Supervisionado e Capacitação Técnica' é uma iniciativa do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundect e Segov, em parceria com a UFMS, UEMS e Fapec, coordenado pela Segem. Acadêmicos da UFMS, UEMS, UCDB, IFMS, Uniderp e UFGD, participam do programa.

O objetivo é proporcionar experiência aos jovens acadêmicos de cursos de graduação do Estado, oferecendo formação na área de gestão e administração pública, aplicadas às várias atuações e frentes políticas e governamentais, bem como formação aos gestores estaduais que recebem os estagiários em suas respectivas pastas.

A carga horária do estágio é de 30 horas semanais, com seis horas diárias de atividades, com uma bolsa-auxílio no valor de R$ 1.100,00 e seguro, além de auxílio-transporte, no valor de R$ 200. A duração do estágio é de 12 meses, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período.

*As informações são do site Agência Brasil