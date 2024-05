Égua Caramelo é resgatada depois de ficar ilhada em telhado em Canoas

Integrantes do Corpo de Bombeiros de São Paulo, com o apoio de veterinários, resgataram o animal / Divulgação

Integrantes do Corpo de Bombeiros de São Paulo, com o apoio de veterinários, resgataram a égua que estava ilhada no telhado de uma casa na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, na manhã desta quinta-feira, 9. O animal se abrigou no local em função das chuvas que atingiram o estado.

O caso causou repercussão pelas redes sociais após ser filmado e transmitido por uma emissora de televisão na quarta-feira, 8. O animal, que ganhou o apelido de Caramelo, inicialmente estava sendo tratado nas redes como um cavalo.

Para ser retirada do local, a égua foi sedada, deitada e colocada em um bote. A logística da ação contou com cinco embarcações. O animal passará por exames clínicos e médicos e será conduzido a um haras. A égua junta-se a outros 5.254 animais resgatados no estado.



Pelas redes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou que foi avisado pelo resgate pela primeira-dama, Janja da Silva. “Ontem a noite eu fui dormir inquieto, para além de toda dor que vimos, com a imagem de um cavalo em cima de um telhado. E hoje eu fiquei sabendo que conseguiram salvar o cavalo Caramelo”, escreveu no X.

Mais resgates

O efetivo de mais de 11,7 mil militares do Exército (9,1 mil), Marinha (1,3 mil) e Aeronáutica (1,3 mil) já resgatou 52 mil pessoas desde o início das atividades no Rio Grande do Sul. Foram 38,4 mil resgates terrestres, 7,9 mil fluviais e 5,7 mil aéreos. A logística conta com 93 lanchas e botes, um navio, 348 viaturas, 56 equipamentos de engenharia, quatro aeronaves de asa fixa e 17 helicópteros.

Segundo atualização divulgada pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul às 12h desta quinta-feira, o total de municípios impactados pelas chuvas no estado chegou a 428. São 67.563 pessoas em abrigos, 165.112 desalojados, 1.482.006 de pessoas de alguma forma afetadas pelos efeitos das chuvas, 107 óbitos confirmados, 136 desaparecidos e 374 feridos.

*Com informações da Agência Gov.