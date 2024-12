Eleição para nova diretoria do Tribunal de Contas será dia 18 de dezembro

Mary Vasques

O Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, desta segunda-feira, 2 de dezembro, traz a publicação do edital de convocação para a eleição dos cargos de presidente, vice-presidente e corregedor-geral da Corte de Contas para o biênio 2025/2026.

O processo eleitoral ocorrerá em Sessão Especial no dia 18 de dezembro de 2024, às 9h, no Plenário Celina Martins Jallad.

O Regimento Interno do TCE-MS prevê realização de eleição dos membros do Corpo Diretivo no segundo semestre do ano-calendário em que se findarem os mandatos dos eleitos na eleição anterior, em data a ser estabelecida pelo presidente do Tribunal.

O registro de chapas concorrentes deverá ser feito mediante expediente registrado na Diretoria de Serviços Processuais até o dia 17 de dezembro de 2024, no horário de funcionamento regular do Tribunal, das 7h às 13h.