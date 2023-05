Monitoramento chega em 298 escolas e próximo passo é levar tecnologia para área rural

Sala de monitoramento / Foto: Divulgação

O cronograma para ampliar o monitoramento nas escolas estaduais segue em dia, inclusive o modelo e tecnologia já chegaram a 298 unidades da Rede Estadual de Ensino. O próximo passo é chegar nas escolas rurais. Esta estratégia já está sendo organizada pelo Governo do Estado, por meio da SED (Secretaria Estadual de Educação). O objetivo é garantir segurança aos alunos e profissionais de educação.

Nesta quinta-feira (04) o governador Eduardo Riedel se reuniu com a direção do Cosi (do COSI (Centro de Operações de Segurança Integrado), que é responsável por colocar este sistema, para avaliar como estão os trabalhos e atividades em andamento. O encontro teve a participação do secretário estadual de Educação, Hélio Daher.

“O governador queria ouvir sobre como o andamento das atividades do monitoramento e a nossa expectativa é melhorar ainda mais esta vigilância, já que é importante garantir este ambiente seguro nas escolas. O cronograma está sendo cumprido à risca, tanto que já chegou a 298 escolas e já começamos a pensar no projeto para levar esta tecnologia para as unidades rurais”, afirmou o secretário.

Daher também revelou que equipes de São Paulo e do Paraná vieram a Campo Grande para conhecer o sistema de monitoramento feito em Mato Grosso do Sul. “Recebemos esta visita e eles inclusive tem o interesse de fazer o mesmo projeto em seus estados, por conta da qualidade do serviço oferecido aqui no Estado”, destacou.

Monitoramento

O monitoramento nas escolas estaduais começou no ano passado, em um sistema que tem o controle em tempo real das unidades, com de câmeras e sistema eletrônico, que fazem a vigilância, para levar segurança aos alunos e profissionais.

O Centro de Monitoramento fica em Campo Grande e conta com 10 salas e 240 funcionários. Funciona 24 horas por dia, em quatro turnos de trabalho. Ainda dispõe de uma sala de tecnologia que cuida das condições das câmeras, identificando defeitos ou mau funcionamento dos aparelhos.

Segundo a SED (Secretaria Estadual de Educação), o sistema possibilita uma resposta em tempo real nas unidades, com centro de manutenção de logística, equipe treinada, correção de vandalismo, dando todo apoio nas investigações policiais. O objetivo é levar segurança e modernidade para educação pública de Mato Grosso do Sul.

Ao todo 120 funcionários ficam à disposição para irem até as escolas, tendo um tempo de resposta de 5 a 10 minutos de motos. Quando forem ocorrências para manutenção ou fiscalização são enviadas equipes de carro. Cada escola que conta com o modelo tem de 2 a 8 câmeras, de acordo com o tamanho da unidade.

No local ainda tem o controle de acesso (fechadura eletrônica) e sistema de alarme. Em caso de emergência, o diretor e funcionários de cada unidade podem acionar as autoridades e a Central de Atendimento por meio de um “botão de alerta”, disponível em aplicativo no celular.