Em entrega de medalhas da polícia Riedel destaca importância da segurança para MS

Ao participar da outorga de medalhas da Polícia Civil no início da noite de segunda-feira (9), no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande, o governador Eduardo Riedel ressaltou que segurança pública atrai capital e investimentos para o Mato Grosso do Sul. “A segurança pública é fundamental para o desenvolvimento do Estado. Eu sempre digo que a atração de capital tem na sua essência a confiança, e a segurança pública gera isso na sociedade e nas pessoas que acreditam neste Estado, ainda novo, que vai completar 46 anos da sua criação. Sem segurança não há base para conseguirmos avançar. E aqui hoje, estamos celebrando os resultados”, enfatizou o governador.

Em mensagem dirigida aos agraciados e convidados, o delegado-geral da Polícia Civil, Roberto Gurgel, destacou o papel da instituição em fazer entregas para a sociedade. “Nós servimos e protegemos a quem não conhecemos, entregamos a nossa vida se for preciso, renunciamos o convívio com a família e nos privamos muitas vezes de alimento, de sono e abraçamos responsabilidades. Esta é a essência do policial”, pontuou Gurgel.

Já o secretário de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, afirmou que a Polícia Civil cumpre sua missão de reproduzir segurança pública para todo o Estado. Se referindo aos homens e mulheres policiais civis, o secretário Videira agradeceu o empenho e a dedicação. “Muito obrigado aos senhores e senhoras por estarem presentes em nossas vidas, nas nossas famílias, cuidando dos filhos dos outros e que possamos ouvir as vozes da sociedade sul-mato-grossense”, declarou o secretário.

A Segurança Pública do Estado conta com investimentos para este ano de mais de R$ 120 milhões, para obras e construção de quatro novos presídios, aquisição de viaturas, armas, equipamentos e capacitação profissional.

No total, 541 servidores, autoridades civis e militares, que contribuíram para o desenvolvimento da instituição foram agraciadas com o Mérito Policial. Em virtude da pandemia de Covid-19, a solenidade de entrega da honraria é cumulativa às concessões de quatro anos consecutivos. A última entrega ocorreu em 2018.

Entre as autoridades civis e militares que prestigiaram o evento estavam o secretário Eduardo Rocha (Casa Civil), o deputado estadual Roberto Hashioka, representando a Assembleia Legislativa; o deputado federal Luiz Ovando, representando a bancada federal no Congresso Nacional; o procurador-geral de Justiça Alexandre Magno Benites de Lacerda; o brigadeiro do ar Eric Breviglieri, comandante da Base Aérea de Campo Grande; o contra-almirante Iunis Távora Said, comandante do 6º Distrito Naval; o defensor Público-Geral do Estado, Pedro Paulo Gasparini; o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, inspetor João Paulo Pinheiro Bueno; o coronel Renato dos Anjos Garnes, comandante da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul; o prefeito de Santa Rita do Pardo, Lúcio Roberto Calixto Costa, representando a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul; e o vereador Riverton, representando a Câmara Municipal de Campo Grande.

A Medalha Prêmio é destinada a agraciar policiais civis que tenham prestado relevantes serviços de combate à criminalidade e que tenham contribuído para a projeção da instituição Polícia Civil. Também é dedicada a personalidades civis e militares de outras forças.

A Medalha Mérito é destinada a agraciar policiais civis que se destaquem pelo seu valor pessoal, de modo a contribuir decisivamente para o aperfeiçoamento e projeção da Instituição, constituindo-se na mais alta condecoração da Polícia Civil.