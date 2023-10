Em Fórum de governadores, Riedel discute marco temporal e cobra 'segurança jurídica'

O governador Eduardo Riedel participa nesta sexta-feira (29) de mais uma reunião do Fórum de Governadores do Brasil Central, que ocorre na cidade de Rio Quente, em Goiás. Durante o evento ele tratou de temas importantes como segurança pública, reforma tributária e marco temporal, quando cobrou responsabilidade e segurança jurídica no campo.

“Este é um tema (marco temporal) que Mato Grosso do Sul é extremamente impactado, por isso falo com conhecimento de causa. Após a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) tivemos quatro invasões no Estado. Não vamos deixar a desordem prevalecer. Temos que ter responsabilidade e segurança jurídica”, afirmou o governador.

Riedel ponderou que esta segurança no campo deve seguir junto com a capacidade de investimento nas comunidades indígenas. “Para que possamos levar desenvolvimento (às aldeias), respeitando a sua cultura, tradição e beleza. São coisas distintas, não podemos deixar criar classes de brasileiros em conflito, mas garantir um marco no tempo e investir na integração das comunidades, apoiar as atividades que eles definirem como prioridade através da sua cultura”, completou.

Durante seu discurso no evento, o governador ainda defendeu ações em conjunto na segurança pública por parte dos estados, com foco na inteligência, novos investimentos e integração das forças estaduais, municipais e federais. “Por estar na fronteira com dois países (Bolívia e Paraguai) já conseguimos muitas vezes blindar a entrada de drogas e armas aos demais estados. Quase mil toneladas apreendidas (drogas) em um ano”.

Também destacou a importância dos grandes temas discutidos em todo mundo, como a transição energética, segurança alimentar e mudança climática. “No nosso Estado caminhamos para 96% da nossa geração de energia através de fontes renováveis. Já o Pantanal tem 84% do bioma preservado, temos que ter orgulho e capacidade de demonstrar isto mundo a fora”.

O evento também conta com a participação dos governadores Ronaldo Caiado (Goiás), anfitrião do encontro, Ibaneis Rocha (Distrito Federal), Mauro Mendes (Mato Grosso), Marcos Rocha (Rondônia), Carlos Brandão (Maranhão) e Wanderlei Barbosa (Tocantins). Em pauta temas importantes para o desenvolvimento dos estados, como reforma tributária, marco temporal e segurança pública.

Desenvolvimento e articulação

O Consórcio Brasil Central tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento e articulação política dos estados, em pautas comuns que vão trazer benefícios econômicos e sociais para população. O grupo também tem o foco em ações e atividades sustentáveis, com a troca de informações e experiências no setor.

Outro tema em pauta é a reforma tributária que está no Congresso. “Nossa bancada do Senado Federal já tem pronta oito emendas para reforma. Já tenho informação que são 240 emendas apresentadas. Ninguém discorda que é necessário ao Brasil modernizar nosso sistema, mas tem que saber como, em que grau de responsabilidade”, disse Riedel.

Com a participação de sete estados, o Brasil Central representa 27 milhões de brasileiros, abrangendo 875 municípios, demonstrando sua relevância no cenário nacional. Neste momento a presidência está sob a liderança do governador do Mato Grosso, Mauro Mendes.

No final da reunião do Fórum, os governadores assinam a “Carta de Goiás”, documento que traz o posicionamento dos gestores sobre os assuntos debatidos.