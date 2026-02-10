Acessibilidade

10 de Fevereiro de 2026 • 11:16

Buscar

Últimas notícias
X
Justiça

Em Jardim, MPMS participa de reunião que define ações preventivas e cronograma do Carnaval 2026

Instituições alinham estratégias para promover segurança e prevenir situações de vulnerabilidade social

Da redação

Publicado em 10/02/2026 às 09:59

Atualizado em 10/02/2026 às 10:23

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ MPMS

Com o Carnaval chegando e a cidade de Jardim se preparando para os dias de festa, a rede de proteção à Infância e Juventude do município definiu o cronograma de ações que será desenvolvido durante o período carnavalesco. O objetivo é garantir que a comemoração aconteça com segurança, bem-estar e responsabilidade, especialmente para crianças, adolescentes e suas famílias.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Jardim, reuniu-se na quinta-feira (5) com diversas instituições locais para alinhar o planejamento das ações de Carnaval. A reunião integrou órgãos que compõem a Rede de Proteção, fortalecendo uma atuação conjunta e coordenada. A iniciativa reafirma o compromisso das entidades em promover ambientes seguros e prevenir situações de vulnerabilidade no período festivo.

Cronograma

A estratégia definida prioriza ações educativas e preventivas, além de medidas de proteção social que estarão presentes em vários pontos da cidade durante o Carnaval. As equipes envolvidas vão orientar a população sobre direitos, cuidados e procedimentos de segurança, fortalecendo a rede de proteção local.

De acordo com a Promotora de Justiça Lia Paim Lima, o trabalho articulado é essencial para que o período festivo ocorra de forma mais tranquila.

“O Carnaval é um evento de celebração cultural e expressão coletiva, que merece ser curtido também com responsabilidade. Quando unimos forças e planejamos antecipadamente, conseguimos assegurar que crianças e adolescentes estejam protegidos e que a comunidade tenha acesso a informações que fazem diferença na prevenção de riscos”, afirmou.

Além do MPMS, o cronograma reúne órgãos da assistência social, saúde, educação e segurança pública, que atuarão de maneira integrada em ações de orientação, fiscalização e acompanhamento. O foco é ampliar a circulação de informações e garantir que eventuais situações de vulnerabilidade sejam rapidamente identificadas e atendidas.

Com a campanha estruturada, a Rede de Cuidado e Proteção Social reforça que a participação da comunidade é fundamental para um Carnaval mais seguro. As instituições envolvidas seguem mobilizadas para assegurar que a festa seja marcada pela alegria, respeito e proteção a todos.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• MPMS apresenta Projeto Acolhida às cidades de Jardim e Guia Lopes da Laguna

• Corumbá lança oficialmente Carnaval 2026 nesta sexta no Jardim da Independência

• Renovação Carismática Católica da Diocese de Jardim anuncia Retiro de Carnaval

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Atenção

Detran-MS orienta sobre renovação automática da CNH

Sorte

Mega-Sena não tem ganhador; prêmio acumula para R$ 47 milhões

Policia

Polícia quer apreender passaporte de envolvido na morte do cão Orelha

O objetivo é impedir que o adolescente saia do país.

Qualificação

Inscrições no programa Voucher Desenvolvedor da rede pública terminam no domingo

Publicidade

Sorte

Aposta do RJ leva prêmio de R$ 141 milhões da Mega

ÚLTIMAS

Ocorrência

Polícia apreende cerca de 2 toneladas de maconha na zona rural de Terenos

Operação Falcão 01/2026 é conduzida por equipes do Batalhão de Polícia Militar Rural, com apoio do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária.

Oportunidade

Semana começa com 20 vagas de emprego em Aquidauana

A Casa do Trabalhador informa que, por telefone, é possível apenas consultar se a vaga ainda está disponível

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo