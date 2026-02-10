Em Jardim, MPMS participa de reunião que define ações preventivas e cronograma do Carnaval 2026

Divulgação/ MPMS

Com o Carnaval chegando e a cidade de Jardim se preparando para os dias de festa, a rede de proteção à Infância e Juventude do município definiu o cronograma de ações que será desenvolvido durante o período carnavalesco. O objetivo é garantir que a comemoração aconteça com segurança, bem-estar e responsabilidade, especialmente para crianças, adolescentes e suas famílias.



O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Jardim, reuniu-se na quinta-feira (5) com diversas instituições locais para alinhar o planejamento das ações de Carnaval. A reunião integrou órgãos que compõem a Rede de Proteção, fortalecendo uma atuação conjunta e coordenada. A iniciativa reafirma o compromisso das entidades em promover ambientes seguros e prevenir situações de vulnerabilidade no período festivo.



Cronograma



A estratégia definida prioriza ações educativas e preventivas, além de medidas de proteção social que estarão presentes em vários pontos da cidade durante o Carnaval. As equipes envolvidas vão orientar a população sobre direitos, cuidados e procedimentos de segurança, fortalecendo a rede de proteção local.



De acordo com a Promotora de Justiça Lia Paim Lima, o trabalho articulado é essencial para que o período festivo ocorra de forma mais tranquila.



“O Carnaval é um evento de celebração cultural e expressão coletiva, que merece ser curtido também com responsabilidade. Quando unimos forças e planejamos antecipadamente, conseguimos assegurar que crianças e adolescentes estejam protegidos e que a comunidade tenha acesso a informações que fazem diferença na prevenção de riscos”, afirmou.



Além do MPMS, o cronograma reúne órgãos da assistência social, saúde, educação e segurança pública, que atuarão de maneira integrada em ações de orientação, fiscalização e acompanhamento. O foco é ampliar a circulação de informações e garantir que eventuais situações de vulnerabilidade sejam rapidamente identificadas e atendidas.



Com a campanha estruturada, a Rede de Cuidado e Proteção Social reforça que a participação da comunidade é fundamental para um Carnaval mais seguro. As instituições envolvidas seguem mobilizadas para assegurar que a festa seja marcada pela alegria, respeito e proteção a todos.

