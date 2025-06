Em junho vence licenciamento de veículos com placas final 4 e 5

Detran-MS

Os veículos que possuem finais 4 e 5 devem regularizar a taxa anual de licenciamento. No total, em Mato Grosso do Sul, são aproximadamente 204.758 veículos que devem regularizar a situação este mês.

O valor para pagamento é de 4,53 Uferms (Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul) para pagamento até o dia 30, último dia útil do mês de junho e quem pagar após essa data, o valor é de 5,88 Uferms. Neste mês, segundo a resolução nº 3.452 da Sefaz (Secretaria Estadual de Fazenda) a unidade da Uferms está no valor de R$ 52,62.

O porte do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) é obrigatório e deve ser apresentado à autoridade de trânsito sempre que solicitado, seja pelo aplicativo CDT (Carteira Digital de Trânsito) ou documento físico.

Quem for flagrado em uma fiscalização, seja em rodovias ou perímetro urbano e não estiver portando o CRLV ou com o licenciamento em atraso, vai ser autuado em uma infração gravíssima, com 7 pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e multa no valor de R$ 293,47, podendo pagar na hora, via PIX o licenciamento, evitando a remoção do veículo ao pátio.

Final 3

No início de maio, o Detran-MS identificou falhas de paginação na impressão das guias de licenciamento dos veículos com placa final 3. As inconsistências ocasionaram divergências entre as informações da capa da correspondência e o conteúdo interno da guia.

Diante disso, o Detran prorrogou o vencimento dos veículos de placa final 3 para setembro de 2025.

