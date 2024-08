Em meio à florada dos ipês, Piraputanga realiza concurso fotográfico

Foto ganhadora do concurso / Divulgação

Em uma celebração vibrante da natureza local, o distrito de Piraputanga, em Aquidauana, promoveu um concurso fotográfico em meio à espetacular florada dos Ipês. O evento, que teve como cenário a deslumbrante Estrada Parque de Piraputanga, com a participação entusiástica de 22 concorrentes e mais de 35 fotos enviadas.

Os participantes captaram imagens encantadoras das icônicas flores amarelas que embelezam a região, e, após uma seleção rigorosa, foram escolhidas 10 fotos finalistas. A decisão final coube à própria comunidade, que teve a oportunidade de votar na imagem vencedora através de uma votação popular.

A foto vencedora foi de autoria de Irene Cebalho, de 57 anos. Juliana Saldanha, representante do coletivo Natur Pira, expressou seu entusiasmo sobre o impacto do concurso: "A brincadeira serviu para além de motivar o distrito, também ensiná-los a ver e dar valor nas belezas naturais que podem alavancar nosso turismo. O objetivo do coletivo é apoiar o desenvolvimento da ecologia, turismo, cultura e esporte. E essas ações simples têm resultados espetaculares tanto para os moradores quanto para os turistas."