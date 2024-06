Em memória de Agenor Rodrigues Filho: Um legado de empreendedorismo em Aquidauana

Agenor faleceu há uma semana / Divulgação

Aquidauana perdeu um dos pioneiros do empreendedorismo no último dia 6 de junho. Agenor Rodrigues Filho, nascido em Rondon, no Paraná, deixou uma marca indelével na região. Após uma trajetória militar e bancária, ele encontrou sua paixão como empresário.

Fundador da Tec Mac em 1989, Agenor construiu não apenas uma empresa, mas um símbolo de progresso e oportunidade em Aquidauana. Seu compromisso com a qualidade e o serviço fez da Tec Mac um nome respeitado na região.