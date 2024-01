Em MS, 63 municípios estão sob alerta de fortes chuvas

Chuva em bairros da cidae

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de chuvas intensas para 63 municípios de Mato Grosso do Sul, com ventos entre 40 km/h e 60 km/h.



O aviso, que é classificado como perigo potencial, começou neste domingo (14) e termina na segunda-feira (15).



Algumas das cidades que estão na lista são: Campo Grande, Ponta Porã, Corumbá, Miranda, Porto Murtinho, Dourados, Três Lagoas, Bonito, Jardim, Bodoquena, Coxim. A possibilidade é de que chova de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 mm/dia.



Temperaturas – A previsão para Campo Grande, neste domingo, é de temperaturas entre 24°C e 31°C, com umidade de 40% a 100%. Em Bonito, de 23°C a 35°C; Ponta Porã e Dourados, entre 23°C e 33°C; Três Lagoas, mínima de 24°C e máxima de 35°C.