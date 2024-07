Em MS, programa direciona ações para inclusão econômica dos jovens

Divulgação

Com o auditório do Bioparque Pantanal lotado, o PAP (Programa de Aprendizagem Profissional) de Mato Grosso do Sul foi lançado na terça-feira (9) com a presença do secretário de Estado de Educação, Hélio Daher. Na ocasião foi assinado o termo de cooperação com os parceiros do programa.



O PAP foi implantado em Mato Grosso do Sul em 2023 como projeto piloto, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação, em duas unidades da Rede Estadual no município de Três Lagoas (escolas João Magiano Pinto e Dom Aquino Corrêa), com ações direcionadas para a criação de oportunidades de inclusão econômica e social para os jovens, bem como a formação de profissionais qualificados para atender as demandas específicas do setor produtivo.



Para o secretário Hélio Daher, o programa reafirma o compromisso com a educação profissional e auxilia os estudantes a não abandonar a escola por precisarem ajudar nas despesas de casa.



"É muito triste ouvir do estudante que ele vai parar de estudar. Uma vez um menino falou que ia trabalhar no supermercado e que em três anos viraria caixa e ganharia mais. Me perguntou se ele continuasse estudando ele iria arrumar um emprego que pagasse igual. Esse programa proporciona isso", afirma o secretário.



O PAP é um programa de qualificação profissional e inserção no mundo do trabalho, desenvolvido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinado para jovens de 14 a 24 anos e para pessoas com deficiência sem limite de idade.



No evento, Euclides Rios Almiron, pai de uma estudante do CEEP Widal Roma, deu um depoimento emocionante aos participantes da cerimônia, enaltecendo o programa.



"Vocês estão tendo a oportunidade de aprender, trabalhar em grandes firmas, com autoridades e ainda ganhar dinheiro, então se esforcem, deem o melhor de vocês. Existem muitos projetos bonitos que estão na gaveta, mas esse é ótimo, ele vai realizar sonhos", disse Euclides.



Maria Fernanda Freitas dos Santos, estudante do CEEP Hércules Maymone, que afirmou que o PAP não é apenas uma qualificação e que o programa lhe abriu novos horizontes.



"Eu percebi que a qualificação não é para ser uma série de certificados, é antes de tudo, um processo transformador que moda a nossa parada e abriu a nossa visão de onde deve ser. Tive a chance de estudar em uma empresa que está inserindo um percurso de trabalho, convivendo e aprendendo com profissionais que estão dispostos para me ensinar a cada vez mais. Esse movimento diário não só me permitiu a prática, do que aprendi na teoria, mas também me proporcionou lições muito bem além dos livros e salas de aulas", explica a estudante.



Para finalizar, o secretário agradeceu a presença das empresas parceiras no evento e garantiu que o programa potencializa o objetivo de manter os estudantes nas escolas.



"Não posso mais ouvir de um aluno que ele vai deixar de estudar porque ele precisa começar logo a trabalhar e é por meio de iniciativas de instituições como a de vocês, que acreditam na educação, é que a gente vai chegar mais longe. Então levem para vocês, para as empresas de vocês o agradecimento e a expectativa que esse é só o começo de um trabalho que vai crescer muito. E cada vida que a gente mudar, a gente muda uma família lá na frente. Se Deus quiser vamos mudar milhares de vidas com esse programa e com outros programas que ainda vamos fazer”