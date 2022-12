Em oito anos de governo, Itaquiraí teve investimentos de R$ 82,5 milhões

Saul Schramm, Governo de MS

Durante os oito anos de governo de Reinaldo Azambuja (PSDB), o município de Itaquiraí teve investimentos de R$ 82,5 milhões, destinados a melhorias em áreas elencadas como prioritárias como saúde, segurança pública, educação e principalmente infraestrutura.

A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) estima que nos últimos anos foram investidos R$ 44 milhões só em melhorias nas áreas rurais e urbanas.

Entre as entregas estão a recuperação de rodovias vicinais do Conesul (Itaquiraí e Eldorado); a recuperação de estradas vicinais que fazem parte da

malha viária dos municípios: Novo Horizonte do Sul, Itaquiraí, Eldorado e Iguatemi; além da pavimentação asfáltica, recapeamento e drenagem de águas pluviais em diversas ruas da cidade.

Para melhorar o tráfego local, ajudar no escoamento da produção e fomentar o turismo do município, em abril deste ano o Governo do Estado assinou contrato para pavimentar a MS-488, que vai seguir do final do trecho urbano

da cidade até o Porto Santo Antônio. Só nessa obra que já conta com 3,5 km de 19,73 km pavimentados, o investimento é de R$ 21,7 milhões.

As ações na área de habitação mudaram a realidade de centenas de famílias.

Através da Agência Estadual de Habitação foram entregues 409 moradias, sendo 283 unidades habitacionais e 126 lotes urbanizados. Os investimentos em moradia somam R$ 16 milhões, com contrapartida de R$ 4,7 milhões da gestão estadual, sem contar os R$ 2,16 milhões aplicados na construção de 26 unidades habitacionais pelo programa FGTS Subsidiado.

O Governo do Estado também viabilizou R$ 27,6 milhões em recursos do Fundo de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) e outros R$ 1,3 milhão do Fadefe (Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Equilíbrio Fiscal do Estado). Além disso, incentivos fiscais foram liberados para estimular a geração de empregos