Em parceria com Tocantins, Corpo de Bombeiros forma 21 aspirantes a oficial

Cerimônia em MS / Fotos: Álvaro Rezende

Com a presença de dois governadores (Eduardo Riedel, de MS; e Wanderlei Barbosa Castro, de TO), a Academia de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul realizou na noite de quarta-feira (20) a formatura de conclusão do Curso de Formação de Oficiais do Pelotão Canindé. Ao todo, 21 novos militares passarão de cadetes para aspirantes a Oficial, sendo 17 tocantinenses e 4 sul-mato-grossenses.

Em uma integração entre as forças de segurança, militares do Tocantins fizeram a formação em Mato Grosso do Sul porque aquele estado não possui academia. Com duração de dois anos, o Curso de Formação de Oficiais Combatentes do Estado vale como uma pós-graduação lato sensu em Gestão em Segurança Pública, com ênfase em ações de prevenção e combate a incêndios, salvamentos e defesa civil.

Eduardo Riedel ressaltou a importância da parceria entre os estados e entre as forças de segurança. "As unidades da federação tem sempre que se dar as mãos, andarem juntas. Eu tenho visto cada vez mais essa harmonia e, principalmente, capacidade de trabalho conjunta entre os estados. Isso acontece na nossa Polícia Militar, em várias situações, e gera resultados incríveis porque crime não tem fronteira, assim como fogo não tem, assim como um chamado de uma instituição a outra não tem e essas ações de integração só favorecem a população brasileira", disse.



Já o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa Castro, lembrou que aquele estado também faz parte do Consórcio Brasil Central. "Eu fico feliz porque o nosso plano de integração das nossas forças de segurança está dando certo. Pertencemos ao mesmo consórcio: o Brasil Central. Temos um acordo entre todos os estados do Brasil Central em que trabalhamos todos de maneira integrada. Não temos ainda a nossa academia de formação de oficiais bombeiros, mas nós temos a academia de Polícia Militar, já formando. Se, em algum momento, o Estado de Mato Grosso do Sul tiver que mandar algum aluno para formar conosco será uma honra, um orgulho muito grande, servir a Mato Grosso do Sul da maneira com que Mato Grosso do Sul tem servido a Tocantins".

Foram 4 mil horas de treinamento. Dentre as instruções teóricas e práticas, os militares passaram ao longo do curso por várias instruções externas de matas e cerrados e sobrevivência em que puderam aplicar os conhecimentos adquiridos. A turma Canindé é a terceira a se formar pela Academia de Bombeiros Militar. A primeira foi a Dom Pedro II, composta por 22 e a segunda turma a Pantanal com 19 militares, totalizando, com a Canindé, 62 formados pela ABM.

Também participaram da cerimônia de formatura as primeiras-damas Mônica Riedel (MS) e Karynne Sotero Campos (TO) e os comandantes-gerais do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Frederico Reis Pouso Sala (CBMMS) e coronel Peterson Queiroz de Ornelas (CBMTO), entre outras autoridades.