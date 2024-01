Em Ponta Porã, Fundação MS apresenta trabalhos de pesquisa focados nos desafios do agricultor

Dia de campo será dia 30 de janeiro na unidade de pesquisa CIATEC, em Ponta Porã Divulgação

A presença da inovação e sustentabilidade aplicada a cada safra, tem proporcionado resultados melhores nas lavouras, assegurando produtividades consistentes, mesmo diante de desafios. A afirmação é do pesquisador André Lourenção, da Fundação MS, entidade que realizará no dia 30 de janeiro, em Ponta Porã, o tradicional “Dia de Campo”, safra 2023/2024. Com inscrições abertas pelo site www.fundacaoms.org.br, o evento é gratuito e voltado para produtores rurais, técnicos do setor e estudantes.