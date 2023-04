Em rotina de fiscalização, PMA encontra onça observando e cervo morto no rio Ivinhema

Onça às margens do rio observando / (Foto: Divulgação)

A rotina de fiscalização no Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema, nesta terça-feira, 4, reuniu altos e baixos para equipe da PMA (Polícia Militar Ambiental). A vistoria contou com o encontro com uma onça-pintada observando e um cervo-do-Pantanal morto boiando no rio Ivinhema.

A equipe continuou a fiscalização à noite e, na manhã de hoje, viveu a tristeza de encontrar um macho adulto de cervo-do-pantanal morto boiando no rio, já na área de sua foz com o rio Paraná. Pelo estado do animal, os Policias calculam que ele tenha morrido há pelo menos dois dias. A equipe não conseguiu determinar o que poderia ter dado causa à morte do cervo.

Durante os trabalhos, os Policiais ainda encontraram e retiraram dos rios uma rede de pesca, cinco boias e 17 anzóis de galho (petrechos proibidos para a pesca). Os infratores, que armaram o material ilegal, não foram localizados.