Em troca de experiências, Mato Grosso do Sul participa de encontro nacional entre secretários de pla

Mato Grosso do Sul esteve presente na 87ª edição do Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento representado por Thaner Castro Nogueira, secretário-executivo de Gestão Estratégica e Municipalismo. O evento contou com 150 participantes entre secretários de planejamento de todo o Brasil e especialistas em políticas públicas, governança orçamentária e inovação.

Sediado em Pernambuco, o evento teve início na quarta-feira (4) e segue até às 13h desta sexta-feira (6). Durante os três dias, o fórum protagonizou discussões sobre os temas que têm movimentado a administração pública brasileira nos últimos meses.

Nesta edição, o Conseplan (Conselho Nacional de Secretários de Estado de Planejamento) é um dos responsáveis pela realização do encontro. Fabrício Marques, presidente do conselho e secretário de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional de Pernambuco, destaca a importância de formar uma rede de apoio e de troca de experiências entre os gestores.

“É muito importante reunir especialistas, gestores e secretários de 27 estados para debater os desafios do planejamento público e da implementação de políticas públicas num país tão diverso quanto o Brasil e que tem enfrentado desafios cada vez mais complexos. É um momento de troca de experiências, de saber o que cada um dos estados e seus gestores estão fazendo para enfrentar os desafios postos para a administração pública”.

O fórum proporcionou, em formato de painéis e reuniões de grupos de trabalho, um momento de compartilhamento de experiências, boas práticas e ações do Governo Federal voltadas para o financiamento e a gestão estratégica das políticas públicas.

Entre os temas, foram debatidos o monitoramento e avaliação de políticas públicas, experiências internacionais em investimento público, participação da sociedade nos orçamentos públicos, desenvolvimento sustentável, entre outros. Além dos debates, foi dada continuidade aos trabalhos do Grupo de Investimentos Estratégicos e criou-se o Grupo de Governança e Gestão Orçamentária.

De acordo com Thaner Castro Nogueira, na 87ª edição do fórum ocorreu também a entrega dos PPAs (Planos Plurianuais) de cada estado. “A gente sabe que esse é só o primeiro desafio. O desafio de verdade vem agora, de conseguir transformar todo esse planejamento em benefício efetivo para a população”.

Como resultado do encontro, as expectativas para Mato Grosso do Sul são a busca pelo aperfeiçoamento do planejamento, execução, monitoramento e avaliação das políticas públicas estaduais. Para isso, o Estado pretende contar com a experiência de outros entes e até mesmo de instituições públicas internacionais.

“Foram debates muito ricos, muito importantes, para encontrar instrumentos que nos façam transformar, conseguir botar em prática todo esse volume de projetos, de planos que foram definidos agora ao longo dos próximos 4 anos”.