Embriagado, homem bate em carro e adolescente de 17 anos morre na MS-270

Veículo destruído após colisão / Fotos: Adilson Domingos/CG News

Identificada como Letícia Mioto Cavalheiro, de 17 anos, morreu na noite de domingo, 30, na MS-270, próximo ao distrito Itahum, em Dourados. Outros dois ocupantes de um Ford Fox ficaram feridos na colisão que teria sido causada após um Voyage colidir na traseira e arrastar o veículo para frente de uma carreta.

De acordo com o site Dourados News, o Fox seguia sentido ao distrito, quando o Voyage teria batido na traseira. A colisão fez com que o motorista perdesse a direção e batido na frente de uma carreta que seguia no sentido contrário da pista.

O trio teria saído de uma fazenda do distrito para região urbana, onde comeriam um lanche. O condutor do Voyage abandonou o carro e fugiu do local, mas foi preso pela PMR (Polícia Militar Rodoviária) andando pela rodovia.

Ele confessou que havia ingerido bebidas alcoólicas. Latas de cerveja foram encontradas dentro do carro.