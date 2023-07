Embriagado, motorista em alta velocidade atropela militar e vai preso na Capital

Na direção de um Chevrolet Celta, Leandro Sarmento de 26 anos foi preso em flagrante dirigindo embriagado e em alta velocidade após atropelar duas pessoas na madrugada deste sábado (22) na rua Manoel Secco Tome, esquina com Rua da Paz no Centro de Campo Grande.

De acordo com a ocorrência, uma guarnição da Polícia Militar estava em patrulhamento quando uma multidão que frequenta os estabelecimentos noturnos do local, passou a gritar e acenar para a viatura, solicitando que abordassem o veículo, que tinha acabado de atropelar uma pessoa.

Os policiais viram o motorista passar em alta velocidade e fizeram o acompanhamento conseguindo abordar o homem que foi questionado o porquê fugiu do local do atropelamento, e ele respondeu que não havia percebido que bateu em alguém.

Conforme os policiais, o autor exalava um forte odor etílico, extremamente falante, e com andar desequilibrado, nesse momento um grupo se aproximou e a vítima que havia sido atropelada se apresentou com a perna esquerda lesionada e sendo identificada como Policial Militar.

Em conversa com a vítima e com as demais pessoas, foi informado que o autor teria se envolvido em um acidente com uma outra pessoa não identificada, a alguns metros atrás, na mesma rua e ao tentar fugir do local, acabou novamente causando um novo acidente o policial, e quase atropelou outras pessoas.

Ao ser ofertado o teste do bafômetro, de imediato Leandro se negou a realizar, alegando ter medo de Covid, mas fez depois de saber que o equipamento era estério foi constatado 0,42 mg/L de álcool, sendo que o máximo permitido por Lei ao dirigir é 0,6mg/L.



O policial atropelado, por estar sentindo dores foi orientado a procurar atendimento médico enquanto o autor foi conduzido à delegacia de Pronto Atendimento Depac Cepol, onde o caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção e veículo automotor e conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool cuja pena é detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de permissão para dirigir