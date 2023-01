Embriagado que matou idoso em acidente na BR-262 deve indenizar família em R$ 100 mil

Idoso de 61 anos morreu na colisão / Foto: Ranziel Oliveira/Arquivo Midiamax

O motorista de 25 anos, que se envolveu no acidente e matou o Antônio Carlos Vieira Sandes, de 61 anos, em fevereiro de 2022, deverá indenizar a família e demais vítimas em R$ 100 mil por danos morais.

Na época, o rapaz fugiu do local da colisão, na BR-262, em Terenos, pois estava embriagado, como confessou após se apresentar para polícia. Ele estava em um Renault Clio com a esposa, quando bateu no Corsa, que Antônio conduzia.

A decisão do juiz Valter Tadeu Carvalho, da Vara de Terenos delibera a condenação, mas desclassifica a tipificação de homicídio doloso – qualificativa de embriaguez ao volante e de assumir o risco de causar o acidente.

O condutor foi condenado a 8 anos, 11 meses e 4 dias em regime fechado, pelo homicídio culposo qualificado e lesão corporal culposa - quando não há intenção de causar a morte.

Réu confesso

Motorista estava foragido, mas confessou que bebeu na data e não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Ele havia sido autuado em flagrante e estava cumprindo a pena em regime fechado.

Segundo o Jornal Midiamax, um motorista que seguiam pela rodovia relatou que o condutor do Clio dirigia em alta velocidade na estrada, fazendo manobras perigosas e ultrapassagens. Ele seguia para Campo Grande e colidiu na traseira do Corsa, ocupado pela família.

Vítimas

Ainda conforme o site, no Corsa estava uma família com um casal, duas crianças e o idoso, que seguiam em direção ao distrito de Palmeiras, em Aquidauana. O idoso dirigia o carro e tentou desviar, mas foi atingido. Com o impacto, o veículo capotou na pista e foi parar às margens da rodovia.

Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o condutor não resistiu e morreu. A criança de 11 anos foi encaminhada para Santa Casa em estado grave, o irmão de 5 anos sofreu escoriações na cabeça e os pais estão bem e ficaram levemente feridos.

Na época, o menino de 11 anos ficou em coma, entubado e em estado grave na Santa Casa. Ele sofreu traumatismo cranioencefálico grave, além de fraturas no braço e clavícula esquerdos.