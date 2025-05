Empresa abre 27 vagas de emprego em Corumbá

Aplicativo da Carteira de Trabalho / Agência Brasil

A LHG Mining está com 27 vagas abertas para profissionais especializados na operação de equipamentos pesados, com início imediato. As oportunidades são para atuação na cidade de Corumbá, em Mato Grosso do Sul.



As posições disponíveis contemplam 17 vagas para Operadores Nível 3, que atuarão com máquinas como carregadeiras, retroescavadeiras e tratores. Além disso, há 10 vagas para Operadores Nível 4, voltadas para profissionais que possuam domínio completo das máquinas utilizadas na atividade de mineração.



Os colaboradores contratados pela LHG Mining terão acesso a uma série de benefícios, incluindo vale-alimentação, refeição no local de trabalho, plano de saúde, assistência odontológica, auxílio-creche, hospedagem, vale-gás e participação nos lucros da empresa.



Para participar do processo seletivo, os interessados precisam atender aos seguintes requisitos: possuir ensino fundamental completo, disponibilidade para residir em Corumbá (MS) e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias D ou E.

As inscrições podem ser realizadas por meio do site oficial da empresa: https://lhgmining.gupy.io/jobs/9104938.

