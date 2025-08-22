Acessibilidade

22 de Agosto de 2025

Empresário abate javali de 300 kg em Rio Brilhante durante ação de controle

Medida reforça a importância do manejo legal da espécie invasora

Redação

Publicado em 22/08/2025 às 15:13

Javali de aproximadamente 300 kg / Arquivo pessoal

Um javali de aproximadamente 300 quilos foi abatido em Rio Brilhante durante uma ação de controle populacional autorizada pelos órgãos ambientais. A iniciativa foi conduzida pelo empresário Vagner Santos, que atua com registro legal para a prática.

Segundo ele, a atividade não tem caráter esportivo, mas integra medidas de contenção de uma espécie considerada praga em diversas partes do mundo. “Pouca gente sabe, mas a presença do javali representa uma ameaça séria à agricultura, à pecuária e ao meio ambiente. A caça legalizada é a forma de minimizar os impactos dessa espécie invasora”, afirmou.

O javali causa danos significativos às lavouras, pode atacar rebanhos, degrada nascentes e solos e ainda transmite doenças, o que reforça a preocupação de produtores rurais e autoridades ambientais, de acordo com site Rio Brilhante Informa

Com CAC (Certificado de Registro), Vagner ressaltou que o manejo é realizado dentro das normas legais e sob fiscalização. Para ele, a prática é fundamental não só para proteger a produção agropecuária, mas também para resguardar ecossistemas e a saúde pública.

O abate chamou a atenção pelo porte do animal e pela relevância do tema, que evidencia a necessidade de ações reguladas para conter os prejuízos da espécie invasora e preservar a biodiversidade em Mato Grosso do Sul.

