Empresário é assassinado a tiros em Bela Vista

Divulgação

O empresário Daniel Dantas, foi assassinado a tiros na manhã de sábado (13), em Bela Vista. A motivação do crime ainda é apurada pela polícia.



Segundo o portal Jatobá News, a vítima havia saído de sua residência, loacalziada no Portal Santa Rita, e estava pilotando uma motocicleta Kenton, de cor azul, quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram vários disparos contra ele.



Pelo menos três tiros atingiram o pescoço do empresário, que caiu no chão. Ele chegou a ser socorrido para o hospital da cidade, mas não resistiu e morreu.



Os suspeitos não foram localizados e a informação é que eles teriam fugido em direção a Bella Vista Norte, já na região do Paraguai.