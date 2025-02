Empresários inovam com estrogonofe de carne com pequi em Aquidauana

Empreendedores com prato da iguaria / O Pantaneiro

Os empreendedores Waldmir Oliveira dos Santos, conhecido como Vovô, e Patrícia Francisca Alves, proprietários do Restaurante Sabor do Peixe, estão levando inovação gastronômica à Festa do Pequi, realizada no distrito de Camisão, em Aquidauana. Entre os pratos preparados para o evento, o destaque é o estrogonofe de carne com pequi, uma receita que promete conquistar o público.

À frente do restaurante desde 2018, Vovô e Patrícia se dedicam a valorizar a culinária local. Em entrevista ao jornal O Pantaneiro, eles revelaram que, além do estrogonofe, diversos outros pratos à base de pequi serão servidos durante a festa.

Ao todo, os empreendedores pretendem preparar cerca de 200 quilos do fruto ao longo do final de semana.

A Festa do Pequi é um evento tradicional que celebra a cultura e os sabores do cerrado, reunindo moradores e visitantes em torno da gastronomia e da identidade regional.