Enam 2025: Provas acontecem no dia 18 de maio

O Exame NO Exame Nacional da Magistratura (Enam), organizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), será realizado no dia 18 de maio.

A prova tem como objetivo selecionar novos magistrados para os concursos promovidos pelos tribunais regionais federais, do trabalho, militares, estaduais e do Distrito Federal. O exame é voltado para bacharéis em Direito que desejam seguir carreira na magistratura, com provas aplicadas em todas as capitais do Brasil.

Os candidatos terão que responder 80 questões objetivas, e para serem aprovados, precisam acertar 70% das perguntas. Para candidatos cotistas (negros, indígenas e pessoas com deficiência), a exigência de acertos é de 50%. Este ano, o Enam registrou 42.905 inscrições, sendo 7.633 de candidatos negros, 1.971 de pessoas com deficiência e 97 de indígenas. No Centro-Oeste, são 7.308 candidatos, sendo 834 de Mato Grosso do Sul.

A prova cobrirá temas como Direito Constitucional, Administrativo, Direitos Humanos, Direito Processual Civil, Civil, Empresarial e Penal. Durante o exame, os candidatos devem levar apenas caneta esferográfica azul ou preta, com material transparente, e um documento original com foto. Não serão permitidos aparelhos eletrônicos, relógios, óculos escuros, fones de ouvido, livros ou qualquer outro item não autorizado.

Na edição de 2024, o exame selecionou 12.176 pessoas, incluindo 28% de candidatos negros, 9% com deficiência e 0,18% indígenas. O Enam é uma etapa importante para quem deseja ingressar na magistratura, com a oportunidade de se tornar juiz em diversas áreas da Justiça no Brasil.

