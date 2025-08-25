Enamed 2025 tem mais de 96 mil inscritos confirmados

Fernando Frazão/Agência Brasil

Do total de confirmados, 39.839 são estudantes concluintes de medicina em 2025, cuja participação é obrigatória e feita por meio da inscrição realizada pelos coordenadores de curso. Já 56.796 médicos formados decidiram participar para utilizar o resultado no processo seletivo de residência médica do Exame Nacional de Residência (Enare).

A primeira edição do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) recebeu 105.320 inscrições, das quais 96.635 foram confirmadas após o pagamento da taxa.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Enamed será aplicado anualmente, com o objetivo de avaliar e monitorar a qualidade dos cursos de medicina no país, aperfeiçoando o modelo do Enade.

Perfil dos participantes

Entre os inscritos confirmados, 58.963 são mulheres e 37.672 são homens. A faixa etária predominante é de 25 a 29 anos, com 50.009 participantes — sendo 32.692 médicos formados e 17.317 concluintes de curso.

Provas em outubro

A aplicação do Enamed está marcada para 19 de outubro, em 225 municípios. A avaliação terá 100 questões objetivas de múltipla escolha, distribuídas igualmente entre as áreas:

clínica médica;

cirurgia;

ginecologia e obstetrícia;

pediatria;

medicina da família e comunidade;

saúde coletiva;

saúde mental.

O exame seguirá as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) e a legislação que regulamenta a profissão médica no Brasil.

Além da prova, haverá aplicação de questionários obrigatórios: o de estudante concluinte (equivalente ao do Enade), o contextual (para médicos já formados) e o de percepção da prova.

Mais informações estão disponíveis no site oficial do Enamed.

