Encontro apresenta novas tecnologias na aplicação de provas práticas do Detran-MS

Seminário no Detran-MS / Divulgação

Com o lema Mais Perto, Mais Eficiente, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) tem intensificado treinamentos e atualizações dos servidores com objetivo de melhorar os serviços ofertados ao cidadão.

Nesta segunda-feira, 25, a Dirhab (Diretoria d Habilitação) reuniu cerca de 40 examinadores para o primeiro encontro do ano voltado à apresentação do novo sistema de aplicação de exames de prática de direção veicular.

As novas tecnologias que envolvem o uso do tablet na prova prática, além de empregar maior segurança na validação biométrica, permite que o processo seja seguro e digital. A ferramenta está em fase de implantação desde o final do ano passado.

Na abertura do encontro, o Diretor-Presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, fez um panorama dos avanços que têm sido implementados em todas as áreas nos últimos anos, e da busca constante por melhorias não só na Capital, mas também no interior do Estado.

“Nosso compromisso é entregar para o cidadão produtos que facilitem a vida dele. Que ele possa dizer que o serviço que ele buscou no Detran funciona. A habilitação ainda é muito burocrática, o cidadão precisa vir ainda fazer exame médico, exame psicológico, exame prático. Esse ano vamos nos dedicar para implementar diversas melhorias no setor de CNH”, pontuou o diretor-presidente que se mostrou aberto ao diálogo com os examinadores.

O encontro visa alinhar as expectativas de quem atua na parte estratégica do setor, com quem aplica o serviço e tem contato direto com o cidadão. “Quem está na ponta é que sabe dos desafios”, destacou o Diretor de Habilitação, Luiz Fernando Ferreira que teve a fala complementada pela Gexa (Gerente de Exames de Habilitação), Lina Zeinab. “Se tiverem ideias, vocês que são os operacionais que estão na ponta às vezes tem uma visão diferente da nossa que está aqui, a equipe está aberta para ouvir e analisar tudo para colocar em prática”.

Os avanços tecnológicos do Detran-MS foram reconhecidos pelo representante comercial da Valid, Éder Menegado. “Parabenizar o Dr. Rudel pelo olhar inovador que não só vem trazendo modernização para o Detran, mas também uma eficiência e comodidade para o cidadão. Reforço nosso compromisso com os avanços tecnológicos do Detran-MS”.

Durante o encontro foi apresentado toda a parte sistêmica de segurança e funcionalidade do tablet na verificação biométrica para aplicação dos exames. Agilidade, resistência, conforto na usabilidade, durabilidade da bateria, estão entre os benefícios desta nova ferramenta, para quem aplica e também para quem passa pelo exame prático.