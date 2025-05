Enem 2025: publicado resultado de recurso para isenção de taxa

Aplicativo do Enem / Agência Brasil

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) já disponibilizou, na Página do Participante, o resultado final dos recursos apresentados por candidatos que tiveram negado o pedido de isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. O acesso deve ser feito com o login único da plataforma Gov.br.

Também já estão disponíveis as respostas aos recursos dos candidatos que solicitaram isenção para o Enem 2024 e recorreram da reprovação das justificativas de ausência nos dias de prova.

A divulgação dos resultados foi feita na noite desta quinta-feira (22) pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Inep.

É importante lembrar que mesmo com a isenção ou a justificativa de ausência aprovadas, todos os candidatos devem realizar a inscrição para o Enem 2025 por meio da Página do Participante.

Já os candidatos que tiveram os recursos negados definitivamente precisarão pagar a taxa de inscrição para participar do exame.

Publicação do edital

O ministro da Educação, Camilo Santana, informou pelas redes sociais que o edital oficial do Enem 2025 será publicado em edição extra do Diário Oficial da União na noite desta sexta-feira (23). O documento trará o valor da taxa de inscrição e as formas de pagamento aceitas.

Prazo de inscrições

As inscrições para o Enem 2025 começam na próxima segunda-feira (26) e vão até as 23h59 do dia 6 de junho. O processo será feito exclusivamente pela Página do Participante, utilizando o CPF e a senha cadastrados no Gov.br.

O MEC reforça que não há outros canais autorizados para realizar a inscrição ou receber pagamento da taxa. Qualquer outra plataforma ou cobrança é considerada tentativa de fraude.

Neste ano, os estudantes que estão concluindo o ensino médio em escolas públicas terão a pré-inscrição realizada automaticamente, conforme adiantado pelo ministro da Educação.

Sobre o Enem

O Enem é a principal avaliação do desempenho escolar dos estudantes ao final da educação básica. É também a principal forma de ingresso no ensino superior público e privado, por meio de programas como o Sisu e o Prouni.

