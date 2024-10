Energisa e o Senai oferecem 25 vagas para curso gratuito de eletricista em MS

Divulgação

Para quem sonha em ser um especialista e busca meios para se profissionalizar, a Energisa, em parceria com o Senai, está com 25 vagas abertas para o curso gratuito de Eletricista de Redes de Distribuição na cidade de Rio Verde, em Mato Grosso do Sul.



Segundo o coordenador de construção e manutenção da Energisa MS, João Ricardo Costa Nascimento, o primeiro passo “é ter certeza sobre a escolha, pois é uma profissão que requer atenção máxima à segurança, proatividade, espírito de trabalho em equipe, treinamento constante, entre outros aspectos”.



A formação oferecida inclui ensino prático e teórico com uma carga horária total de 350 horas, além de 88 horas dedicadas às Normas Regulamentadoras, que trazem as diretrizes específicas para trabalhos com eletricidade – essa força invisível que move basicamente tudo em nosso mundo.



Sobre a formação



Os profissionais formados estarão qualificados para executar serviços técnicos, comerciais e de construção e manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, sempre conforme a legislação e as normas de qualidade, segurança, saúde e sustentabilidade.



Requisitos



Para se inscrever, é necessário ter mais de 18 anos, ensino médio completo, CNH categoria B e ter disponibilidade para participar do curso de segunda a sexta-feira, no horário da tarde, além das aulas práticas.



O Senai será responsável por todo o processo seletivo, garantindo que apenas os candidatos aprovados participem da capacitação. Atualmente, há vagas para serem preenchidas tanto em Mato Grosso do Sul quanto em outras localidades onde há unidades da Energisa, uma das principais distribuidoras de energia do Brasil com 119 anos de atuação no país.



Inscrição



As inscrições podem ser feitas pelo site: sistemafiems.ms.senai.br/eletricista-de-redes-energisa.