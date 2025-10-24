Energisa lança Plano Fixo para conta de luz e inclui Aquidauana

Os participantes receberão relatórios periódicos com informações detalhadas sobre o consumo e o saldo de energia contratada / Divulgação/Energisa

A Energisa Mato Grosso do Sul lançou um modelo inédito no país: o Plano Fixo, uma nova forma de pagamento da conta de energia elétrica que promete acabar com as surpresas na fatura. A proposta permite que o consumidor pague um valor fixo por até 12 meses, calculado com base no histórico individual de consumo, independentemente de variações climáticas ou sazonais que normalmente afetam o gasto de energia. Aquidauana está contemplada entre outros municípios sul-mato-grossenses.

O projeto faz parte do Sandbox Tarifário, uma iniciativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em parceria com a Energisa, voltada para testar novos modelos tarifários e modernizar o sistema de cobrança de energia no país.

Aquidauana entre as cidades participantes

Podem aderir ao Plano Fixo consumidores com, no mínimo, 12 meses de histórico de consumo junto à Energisa, nas cidades de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Corumbá, Paranaíba, Nova Andradina, Aquidauana e Coxim. A adesão é totalmente digital, sem custo adicional, e pode ser feita pelo aplicativo Energisa ON ou no site energisa.com.br.

O modelo não é válido para consumidores beneficiários da Tarifa Social ou para quem gera a própria energia, como em sistemas de energia solar.

As inscrições estão abertas até dezembro de 2025, com início do faturamento fixo previsto para janeiro de 2026. As vagas são limitadas.

Previsibilidade e planejamento financeiro

De acordo com Rodrigo Santana, diretor de Regulação e Estratégia da Energisa, o Plano Fixo transforma um gasto variável em um custo previsível.

“O objetivo é oferecer uma conta de luz estável, sem surpresas mensais. A cobrança será feita com base na média de consumo dos últimos 12 meses, o que reduz o impacto de períodos de maior consumo, como o verão, quando as contas normalmente sobem por causa do calor e do uso do ar-condicionado”, explica o diretor.

O cliente poderá escolher entre três modalidades de ajuste de saldo — trimestral, semestral ou anual. Caso consuma menos do que o previsto, o valor pago a mais será revertido em crédito. Se o consumo for superior, a diferença será cobrada no período de acerto.

Transparência e personalização

Os participantes receberão relatórios periódicos com informações detalhadas sobre o consumo e o saldo de energia contratada, o que facilita o controle e a conscientização sobre o uso de energia elétrica.

O plano também inclui todos os itens normalmente presentes na fatura — tarifa, tributos, taxa de iluminação pública e bandeiras tarifárias — mas parte dos participantes poderá optar por visualizar separadamente o valor das bandeiras amarela ou vermelha, ajudando a compreender melhor os custos da energia.

Inovação nacional

O Plano Fixo é conduzido pela Energisa em parceria com a Essenz Soluções, sob supervisão da Aneel. Desde 2024, outros dois modelos — a Tarifa Melhor Hora e a Tarifa Dinâmica Trimestral — estão sendo testados em outros estados, como São Paulo, Paraíba e Tocantins, em parceria com pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP).

Com o lançamento do Plano Fixo, o Mato Grosso do Sul se consolida como um dos estados pioneiros em inovação tarifária no setor elétrico, abrindo caminho para um modelo mais simples, transparente e previsível para os consumidores.

Mais informações e inscrições: energisa.com.br/plano-fixo

