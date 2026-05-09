Energisa renova concessão em Mato Grosso do Sul por mais 30 anos

Empresa prevê R$ 4,4 bilhões em investimentos
A concessionária Energisa Mato Grosso do Sul assinou nesta sexta-feira (08) com o Ministério de Minas e Energia o contrato de renovação da concessão do serviço de distribuição de energia elétrica em Mato Grosso do Sul por mais 30 anos. A empresa também anunciou a previsão de investimentos de R$ 4,4 bilhões entre 2026 e 2030.
Segundo a concessionária, o montante representa um aumento de cerca de 20% na média anual de investimentos em comparação ao ciclo anterior. Os recursos serão destinados principalmente à expansão, modernização e melhoria da rede elétrica em todo o estado.
Do total previsto, aproximadamente R$ 2,2 bilhões serão aplicados na expansão das redes de distribuição, permitindo cerca de 125 mil novas ligações de energia para residências, comércios e novos empreendimentos. Outros R$ 2 bilhões serão destinados a obras de modernização e reforço da infraestrutura elétrica, buscando ampliar a qualidade, eficiência e segurança do fornecimento.
O diretor-presidente da Energisa Mato Grosso do Sul, Paulo Roberto dos Santos, destacou que o novo contrato traz exigências mais rigorosas relacionadas à qualidade dos serviços e à capacidade de resposta diante de eventos climáticos extremos.
Segundo ele, as novas diretrizes definidas pelo governo federal e pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) reforçam a necessidade de modernização tecnológica e maior resiliência das redes elétricas.
A renovação faz parte de um processo nacional que envolveu grupos responsáveis por 14 distribuidoras de energia elétrica no país. Os novos contratos estabelecem metas voltadas à melhoria do atendimento aos consumidores e à ampliação da confiabilidade do sistema elétrico.
Com os investimentos anunciados, a expectativa é de fortalecimento da infraestrutura energética de Mato Grosso do Sul, acompanhando o crescimento econômico e populacional do estado nos próximos anos.
SORTE
Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília
EMOÇÃO EM FAMÍLIA
Mesmo torcedor do Corinthians, Paulinho acompanhou o confronto entre Recoleta e Santos no Paraguai e viveu uma experiência inesquecível ao lado da irmã Santina, responsável por realizar mais um de seus sonhos.
LUTO
Docente aposentada da UFMS de Aquidauana, Dona Veida foi referência no ensino de Geografia e deixa legado na formação de profissionais da região. O sepultamento acontece nesta quinta-feira (7), às 17h, no Cemitério Municipal de Aquidauana.
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