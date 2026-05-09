Energisa renova concessão em Mato Grosso do Sul por mais 30 anos

A concessionária Energisa Mato Grosso do Sul assinou nesta sexta-feira (08) com o Ministério de Minas e Energia o contrato de renovação da concessão do serviço de distribuição de energia elétrica em Mato Grosso do Sul por mais 30 anos. A empresa também anunciou a previsão de investimentos de R$ 4,4 bilhões entre 2026 e 2030.

Segundo a concessionária, o montante representa um aumento de cerca de 20% na média anual de investimentos em comparação ao ciclo anterior. Os recursos serão destinados principalmente à expansão, modernização e melhoria da rede elétrica em todo o estado.

Do total previsto, aproximadamente R$ 2,2 bilhões serão aplicados na expansão das redes de distribuição, permitindo cerca de 125 mil novas ligações de energia para residências, comércios e novos empreendimentos. Outros R$ 2 bilhões serão destinados a obras de modernização e reforço da infraestrutura elétrica, buscando ampliar a qualidade, eficiência e segurança do fornecimento.

O diretor-presidente da Energisa Mato Grosso do Sul, Paulo Roberto dos Santos, destacou que o novo contrato traz exigências mais rigorosas relacionadas à qualidade dos serviços e à capacidade de resposta diante de eventos climáticos extremos.

Segundo ele, as novas diretrizes definidas pelo governo federal e pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) reforçam a necessidade de modernização tecnológica e maior resiliência das redes elétricas.

A renovação faz parte de um processo nacional que envolveu grupos responsáveis por 14 distribuidoras de energia elétrica no país. Os novos contratos estabelecem metas voltadas à melhoria do atendimento aos consumidores e à ampliação da confiabilidade do sistema elétrico.

Com os investimentos anunciados, a expectativa é de fortalecimento da infraestrutura energética de Mato Grosso do Sul, acompanhando o crescimento econômico e populacional do estado nos próximos anos.