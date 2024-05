Entidades do Agro de MS se unem em solidariedade ao Rio Grande do Sul

Prefeitura de Canoas

A Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul) e associações parceiras estão mobilizadas para ajudar as vítimas das recentes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul.

Comovidas com a situação, as entidades lançaram uma campanha de arrecadação de donativos. Qualquer contribuição é bem-vinda e pode ser feita através do pix, utilizando a chave juntospelors@famasul.com.br. Além disso, a sede da Famasul também está recebendo doações de água mineral e produtos de limpeza.

"Famasul, ABPO, Acrissul, Ampasul, APAI/MS, Aprosoja/MS, Asumas, Asmaco, Avimasul, Novilho Precoce/MS, Reflore/MS, Sodepan e Sulcanas expressam profundo pesar pelo ocorrido no Rio Grande do Sul e agradecem antecipadamente por todas as doações".