Entusiasta do judô para o mundo: Federação decreta luto por morte de Nicodemos

Mestre faleceu nesta tarde / Arquivo pessoal

A Federação de Judô de Mato Grosso do Sul emitiu uma nota de pesar lamentando a morte do Kodansha Nicodemos Filgueiras Júnior, neste quinta-feira, 25.

“Entusiasta do judô para o mundo, deixa um legado de aprendizado e dedicação ao esporte, sempre levando os princípios do judô com a mensagem de união e fraternidade ao próximo. Uma perda irreparável para todos os membros da FJMS”, diz a nota.

Diante da perda do mestre em judô e artes marciais, a federação cancelou os eventos agendados para sábado, 27, e domingo, 28, como o credenciamento de técnicos, auxiliares e árbitros, além da capacitação técnica para oficiais da FJMS. Os eventos serão reagendados.