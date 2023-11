Epicentro do calor, Aquidauana sente reflexo do El Niño e queimadas

Calor de 42°C / Ronald Regis

Aquidauana, assim como outas cidades de Mato Grosso do Sul estão no epicentro da onda de calor, com temperaturas ultrapassando os 40°C. A região enfrenta reflexo do El Niño e fumaça de queimadas.

Segundo o professor de geografia Almir Santana, todo o ar quente do norte do País, chegam na região de Aquidauana, pelos ventos que sopram forte, trazendo, inclusive as fumaças das queimadas do estado vizinho, Mato Grosso.