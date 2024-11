Equipe da Secretaria de Serviços Urbanos realiza limpeza na Rua Bichara Salamene

Limpeza no trecho / Divulgação

Na manhã desta terça-feira, 12, a Secretaria de Serviços Urbanos e Rurais conduziu uma ação de limpeza na Rua Bichara Salamene, no trecho entre a Rua dos Ferroviários e Duque de Caxias. A área, localizada ao lado dos trilhos ferroviários, estava tomada por um matagal, cuja responsabilidade de manutenção é da empresa Rumo Logística.

A vegetação densa nas margens da linha férrea representava um risco à segurança dos moradores e atraía animais peçonhentos, além de prejudicar o escoamento de água das chuvas, o que poderia levar ao entupimento das bocas de lobo da região. A limpeza, realizada com apoio do Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN) para garantir a segurança viária, contou com a presença de máquinas para a remoção da vegetação e lixo acumulado no local.