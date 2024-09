Equipe de condutores do Bioarque visitam Pantanal para aprimoramento

Com o objetivo de aprimorar o atendimento ao público que visita o Bioparque Pantanal, proporcionando informações detalhadas sobre o bioma pantaneiro, a equipe de condutores do empreendimento realizou uma visita técnica à maior planície alagável do mundo.

Os profissionais puderam acompanhar de perto a riqueza do local e o comportamento de algumas espécies em seu habitat natural. Todo o aprendizado adquirido na prática será aplicado no ambiente de trabalho durante as visitações, reforçando a importância da preservação e da educação ambiental.

Responsável pelos condutores do Bioparque, Carlos Iracy explica a importância da experiência in loco. “Nós trabalhamos com capacitação teórica, que é totalmente diferente da prática. Todo o grupo estava comprometido com a viagem, observando o ecossistema e o comportamento dos animais. Ter essa experiência com a flora e fauna do Pantanal tão de perto é um ganho significativo; aumenta a bagagem de cada um e enriquece as informações passadas aos visitantes”.

A guia de turismo, Alanna Marques, também reconheceu a importância de aprender na prática. "Foi uma visita maravilhosa e muito importante para nós. Vimos na prática o que transmitimos aos visitantes e entendemos como vive o homem pantaneiro, sua cultura e, principalmente, como respeitam a natureza".

A diretora-geral do empreendimento, Maria Fernanda Balestieri, ressalta que capacitações são fundamentais para o desenvolvimento contínuo dos colaboradores. “Sabemos da responsabilidade que é transmitir informações sobre as inúmeras espécies de animais que vivem aqui. Então, conhecer o Pantanal em sua essência é de grande valia para os condutores”.

A capacitação aconteceu em dois dias e foi viabilizada pela Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur).