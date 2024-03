Equipe de limpeza retira toneladas de lixo no bairro São Francisco

Serviço de limpeza na região / Divulgação

Equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais realizaram novamente uma limpeza em ruas do bairro São Francisco, em Aquidauana. Nesta quarta-feira, 27, toneladas de entulho foram recolhidas.

O serviço deve continuar nos próximos dias para a retirada de galhos de árvores e lixo descartados irregularmente. Em nota, a prefeitura pediu a colaboração dos moradores para evitar o despejo em locais indevidos.

"Solicitamos aos moradores para que contribuem com a limpeza do seu bairro, depois que a equipe passar recolhendo não volte a jogar lixo, entulhos e galhos nas ruas. Isso deixa o seu bairro com um aspecto ruim, além de o lixo atrair insetos e bichos peçonhentos".