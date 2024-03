Equipe de manutenção faz reparo de bueiros no Nova Aquidauana após chuvas

Equipes em reparo / Divulgação

A equipe do Artefatos, da Secretaria Municipal de Administração trabalha no bairro Nova Aquidauana, fazendo a manutenção e recuperação de caixas de drenagem e bocas de lobo.

Segundo a prefeitura, força da enxurrada das últimas chuvas acabou danificando e causando afundamento em trechos das vias, prejudicando o trânsito no local e a escoação das águas pluviais. Por isso, a equipe também está fazendo as melhorias nas vias.

"Outra equipe do Artefatos trabalha com serviços de tapa-buracos nas ruas do bairro Cidade Nova, que também foram prejudicadas com as recentes chuvas".